Wohnwagen fängt Feuer: Rund 150.000 Euro Schaden!

Rostock - Schock am frühen Montagmorgen: In der Hansestadt hat ein Wohnwagen gegen 4.30 Uhr plötzlich Feuer gefangen.

In Rostock ist am Montagmorgen ein Wohnwagen in Brand geraten. © Stefan Tretropp

Bei dem Wohnwagen handelte es sich um einen Anhänger, der gerade zur Wohnnutzung umgebaut werden sollte, so eine Sprecherin der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Dieser stand auf einer Wiese mit Freifläche. In unmittelbarer Nähe befand sich außerdem eine Wohnanlage. Vor allem durch den Wind am Morgen habe es eine massive Rauchentwicklung gegeben, so die Sprecherin weiter.

Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes jedoch verhindert werden. Gegen 8.45 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.

Verletzt wurden zwei Personen nur leicht. Diese hatten sich zum Zeitpunkt des Brands nicht im Wohnwagen, sondern lediglich in der Nähe aufgehalten und Rauch eingeatmet.