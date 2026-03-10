In Küche bricht Feuer aus: Zwei Menschen in Klinik, Haus unbewohnbar
Bad Hersfeld/Heringen - Erst brannte es in der Küche, dann stand das Einfamilienhaus in Flammen: "Die Feuerwehr war mir einem Großaufgebot vor Ort", sagte ein Polizeisprecher zu dem Wohnhaus-Brand in Heringen östlich von Bad Hersfeld.
Das Feuer brach am späten Montagabend im Ortsteil Wölfershausen aus, wie die Polizei in Osthessen mitteilte.
Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert. Umgehend rückten Feuerwehrkräfte aus diversen umliegenden Orten zu dem Haus in Heringen-Wölfershausen aus.
Zwei Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr bekämpfte unterdessen die Flammen. Der Brand im Erdgeschoss des Hauses konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Feuer in Heringen-Wölfershausen: Mindestens 80.000 Euro Schaden
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 80.000 Euro. "Das Haus ist nun unbewohnbar", hieß es weiter.
Zur Brandursache gibt es noch keine genaueren Erkenntnisse. "Es konnte lediglich festgestellt werden, dass der Brand in der Küche im Erdgeschoss entstand", ergänzte der Sprecher.
Die Ermittlungen zu dem Feuer in Heringen-Wölfershausen dauern an.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler