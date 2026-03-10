In Küche bricht Feuer aus: Zwei Menschen in Klinik, Haus unbewohnbar

Bad Hersfeld/Heringen - Erst brannte es in der Küche, dann stand das Einfamilienhaus in Flammen: "Die Feuerwehr war mir einem Großaufgebot vor Ort", sagte ein Polizeisprecher zu dem Wohnhaus-Brand in Heringen östlich von Bad Hersfeld.

Ein Wohnhaus stand in Flammen: Der Brand in Heringen-Wölfershausen löste am späten Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus! (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Das Feuer brach am späten Montagabend im Ortsteil Wölfershausen aus, wie die Polizei in Osthessen mitteilte.

Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert. Umgehend rückten Feuerwehrkräfte aus diversen umliegenden Orten zu dem Haus in Heringen-Wölfershausen aus.

Zwei Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte unterdessen die Flammen. Der Brand im Erdgeschoss des Hauses konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.