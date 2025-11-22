Inferno in Schreinerei: 240 Kräfte kämpfen gegen Flammen

Feuerwehr-Großaufgebot: Ein verheerender Brand hat in der Nacht zum Samstag eine Schreinerei in Knittlingen (Enzkreis) vollständig zerstört.

Von Johanna Baumann

Knittlingen - Ein verheerender Großbrand hat in der Nacht zum Samstag eine Schreinerei in Knittlingen (Enzkreis) vollständig zerstört.

Es entstand eine große Rauchwolke.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort in Höhe der Störrmühle eintrafen, stand das Industriegebäude bereits in Vollbrand. Laut Polizei richtete das Feuer einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro an.

Die Löscharbeiten gestalteten sich extrem schwierig. Trotz des Einsatzes von rund 240 Feuerwehrleuten konnte das Feuer erst nach langer Zeit unter Kontrolle gebracht werden.

Im Verlauf musste das gesamte Gebäude komplett eingerissen werden. Nur so konnten die Feuerwehrleute auch die letzten "Brandnester" effektiv löschen. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.

Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht lang an.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Aktuell ist noch völlig unklar, wie das Feuer in der Schreinerei ausbrechen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: Waldemar Gress / EinsatzReport24

