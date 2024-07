23.07.2024 16:18 Feuerteufel haben wieder Autos im Visier: Erneuter Brand im Harz

In Halberstadt wurde erneut ein Auto angezündet. In der Nacht auf Dienstag musste die Feuerwehr einen Opel Corsa in der Gebrüder-Rehse-Straße löschen.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Schon wieder! In der Nacht auf Dienstag musste die Feuerwehr in Halberstadt (Landkreis Harz) erneut ein brennendes Auto löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 5000 Euro. © Polizeirevier Harz Es hört einfach nicht auf. Wiederholt haben unbekannte Täter einen Kleinwagen angezündet. Diesmal hat es einen abgestellten Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Gebrüder-Rehse-Straße erwischt. Zeugen sahen die Flammen aus dem Wagen lodern und verständigten den Notruf, teilte das Polizeirevier Harz mit. Feuerwehreinsätze 15 Kälber sterben bei Scheunenbrand Der Opel wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 5000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Brandursache sowie ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. Die Flammen haben den Kleinwagen vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 zu melden.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu brennenden Autos im Harz.

Titelfoto: Polizeirevier Harz