Feuerteufel in Blankenburg unterwegs? Kameraden bekämpfen mehrere Großbrände!

In Blankenburg kam es am Freitag zu drei Bränden in kurzen Abständen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Blankenburg - Am frühen Freitagmorgen kam es in Blankenburg (Landkreis Harz) zu gleich drei Bränden in kurzen Abständen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen seit Freitagmorgen gegen die Flammen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz Nach Angaben des Polizeireviers Harz kam es zunächst im Ortsteil Börnecke zum Brand einer Scheune. Die mit Stroh gefüllte Scheune soll beim Eintreffen bereits in Vollstand gestanden haben. Die Einsatzkräfte ließen sie daher kontrolliert abbrennen. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Nur wenig später wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz gerufen. Dieses Mal stand ein leerstehendes Gebäude der Teufelsbad-Klinik nahe Kloster Michaelstein in Vollbrand. Feuerwehreinsätze Flammeninferno! Gebäude brennt lichterloh, Feuerwehr im Großeinsatz Auch hier ließen die Feuerwehrkräfte das Objekt kontrolliert abbrennen. Der Sachschaden ist derzeit noch unklar. Noch vor Ankunft am zweiten Einsatzort erhielten die Einsatzkräfte die Meldung über einen dritten Brand im Zentrum der Stadt Blankenburg. Hier stand ein Auto in Flammen, welches trotz der Löscharbeiten vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Zuerst brannte eine Scheune,... © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz ...dann ein Gebäude... © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz ...und zuletzt ein Auto. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg / Harz Verletzt wurde bei den Bränden glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Sachdienliche Hinweise eventuellen Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der 03941/674-293 entgegen.

