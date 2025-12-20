Feuerteufel in Offenbacher Parkhäusern unterwegs? Mehrere Autos in Flammen

Offenbach am Main - Großeinsätze für die Feuerwehr am Samstag: In zwei Parkhäusern in Offenbach sind in den frühen Morgenstunden mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr musste anrücken, die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte, mussten die Einsatzkräfte gegen 5.15 Uhr zum ersten Feuer ausrücken. In einem am Marktplatz befindlichen Parkhaus stand ein VW in Flammen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres zwar verhindert werden, der Golf wurde aber dennoch erheblich beschädigt.

Der durch die Flammen entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Ungefähr eine halbe Stunde später wurden den Angaben der Beamten zufolge gegen 5.45 Uhr durch ein weiteres Brandgeschehen fünf Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller in einem Parkhaus in der Berliner Straße ebenfalls massiv beschädigt.

Ersten Schätzungen nach bewegt sich die Schadenssumme im Bereich von rund 70.000 Euro.