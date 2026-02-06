Milliardenprojekt lahmgelegt: Ursachenforschung nach Großbrand in Helmholtzzentrum

Darmstadt - Milliardenprojekt am GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt ausgebremst! Nach dem Großfeuer der Forschungseinrichtung soll heute die Suche nach der genauen Ursache und der Höhe des entstandenen Schadens losgehen.

Der Großbrand am Darmstädter Helmholtzzentrum brach am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr aus. © 5VISION.NEWS

Betroffen von dem Brand war ein Gebäude auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung.

Dort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleuniger für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet.

Die neue Anlage ist zwar nicht direkt betroffen, das Forschungsprojekt kann aber wohl dennoch nicht wie geplant starten. Die Forscher hoffen, mit ihr mehr über die Entstehung des Universums herauszufinden.

Bisherigen Angaben zufolge sollte Ende 2027 mit ersten Experimenten und Ende 2028 auch mit dem neuen 1,1 Kilometer langen Beschleunigerring geforscht werden.

Welche Auswirkungen das Feuer auf das Großprojekt in Gänze habe, müsse abgewartet werden, sagte der hessische Wissenschaftsminister Timon Gremmels (50, SPD) bei einem Besuch der Unglücksstelle.