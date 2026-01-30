Inferno im Gewerbegebiet: Explodierende Gasflaschen verwandeln Ventile in Geschosse

Brunnen - Im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stand am Donnerstagnachmittag im Gewerbegebiet Brunnen eine Heizungsbauhalle in Flammen.

Stundenlang stand die Heizungsbauhalle in dem Gewerbegebiet in Flammen. © Vifogra / Amy Minderle

Als die ersten Einsatzkräfte bei dem Gebäude nahe der B4 eintrafen, brannte dieses bereits teils lichterloh.

Das Feuer war schon dabei, auf andere Häuser überzugreifen.

"Eine Ausbreitung haben wir in der ganzen Halle gehabt, und die Nachbarhalle ist auch noch leicht mit angebrannt. Wir haben aber zum Glück halten können, sodass kein größerer Schaden entstanden ist", berichtet Markus Altmann, Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Brunnen.

"Ein kleines Problem war, dass es eine Stichleitung ist, die in das Gewerbegebiet geht. Und da wird es ruckzuck knapp mit dem Wasser." Diese drohende Knappheit konnte man jedoch mit mehreren Löschautos abwenden.

Die Feuerwehr-Fahrzeuge mit den großen Tanks mussten pendeln, um keine Versorgungslücke entstehen zu lassen.