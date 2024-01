22.01.2024 11:00 Feuerwehr-Großeinsatz in Neu-Isenburg: Bewohner (†75) stirbt in den Flammen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Isenburg ist am Abend des gestrigen Sonntags ein 75 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Von Marc Thomé

Neu-Isenburg - Bei einem Feuer in Neu-Isenburg bei Frankfurt ist am Abend des gestrigen Sonntags ein 75 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Da die Wohnung sehr überladen war und mit Gegenständen voll stand, mussten die Löscharbeiten in erster Linie von außen durchgeführt werden. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, schlugen bei der Ankunft der rund 60 Einsatzkräfte bei dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße bereits die Flammen aus den Fenstern der Brandwohnung im ersten Obergeschoss. Problematisch war laut dem Sprecher der Feuerwehr, dass die Wohnung sehr überladen und voll gestellt war, sodass die Löscharbeiten in erster Linie von außen durchgeführt werden mussten. Auch zwei Drehleitern kamen demnach zum Einsatz. In der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute schließlich den 75-jährigen Bewohner, für den leider jede Hilfe zu spät kam und der noch am Einsatzort verstarb. Die Ursache für den Brand ist laut einem Sprecher der Polizei noch nicht geklärt und zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Fachwerkhaus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf etwas eine halbe Million Euro geschätzt.

