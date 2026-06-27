Feuerwehr-Großeinsatz in Wurzen: Dachstuhl steht in Flammen

Wurzen - Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Gebäude in Wurzen (Landkreis Leipzig ) ausrücken, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen war.

Ein Brand in einem leer stehenden Gebäude hat am frühen Samstagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz in Wurzen ausgelöst. © Medienportal Grimma / Sören Müller

"Gegen 5 Uhr wurde uns ein Dachstuhlbrand in einem leer stehenden Gebäude in der Dresdner Straße gemeldet", erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Nachfrage. "Bei der Anfahrt sahen die Kameraden schwarzen Rauch."

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Aufgrund der Lage wurden weitere Einsatzkräfte aus Kühren, Burkartshain und Nemt zur Unterstützung angefordert.

Gemeinsam gingen die Kameradinnen und Kameraden gegen das Feuer im Inneren des Gebäudes vor.

Um 5.40 Uhr sei es gelungen, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.