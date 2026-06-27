Schmerzlicher Verlust: Seltener Ferrari nach Feuer komplett zerstört

Markranstädt - Autoliebhaber brauchen an dieser Stelle starke Nerven oder sollten vielleicht lieber gar nicht weiterlesen! Im Markranstädter Ortsteil Quesitz (Landkreis Leipzig ) ist am Samstagabend ein Ferrari 599 in Brand geraten und wurde dabei unwiederbringlich zerstört.

Im Markranstädter Ortsteil Quesitz stand am Samstagabend ein Ferrari in Flammen. © EHL Media / Björn Stach

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, stand der Zwölfzylinder-Sportwagen beim Eintreffen der Feuerwehren aus Markranstädt und Zwenkau auf der Hauptstraße gegen 18.50 Uhr bereits lichterloh in Flammen.

Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen, um das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Ein in der Nähe geparkter Toyota wurde durch die enorme Strahlungshitze dennoch beschädigt – seine Heckverkleidung schmolz dahin.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.

Ein schmerzlicher Verlust für den Besitzer, denn schließlich wird der seltene V12-Klassiker, je nach Ausstattung und Zustand, aktuell für rund 140.000 bis über 200.000 Euro gehandelt!