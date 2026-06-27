Großbrand auf Bauernhof: Korianderlager brennt komplett ab, immenser Schaden

Külsheim - Ein Korianderlager ist im Main-Tauber-Kreis komplett abgebrannt und hat mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht.

Feuerwehrleute konnten das vollständige Abbrennen des Korianderlagers nicht mehr verhindern. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Besitzer des Bauernhofes in Külsheim habe in den frühen Samstagmorgenstunden einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei mitteilte. Das Lager geriet demnach in Vollbrand.

In der Halle waren neben dem Koriander auch noch eine Trocknungsanlage und ein Radlader untergebracht. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 400.000 Euro.

Wie viel Koriander in der Halle war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Es habe sich aber um eine "größere Menge" gehandelt, sagte ein Polizeisprecher.