Heftiges Feuer in Kirche! Orgelbrand verursacht Millionenschaden

Barum - Heftige Szene am Samstagnachmittag in Niedersachsen : Gegen 14.15 Uhr ist in einer Evangelischen Kirche ein Feuer ausgebrochen!

Am Samstagnachmittag ist in Barum eine Orgel in einer Kirche in Brand geraten. © JOTO

Den Einsatzkräften wurde zunächst starke Rauchentwicklung im Bereich der Kirche St. Dionysius im Gotenweg von Barum (Landkreis Lüneburg) gemeldet.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Eine elektrische Orgel innerhalb der Kirche stand bereits in Flammen!

Durch die intensive Hitzeentwicklung aufgrund des Feuers wurden zudem Teile der Empore sowie eine angrenzende Treppe in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Nach sofortiger Prüfung gab es immerhin die erste Entwarnung: Im gesamten Kirchenkomplex wurden keine Personen angetroffen.

Die Feuerwehr ist aktuell mit umfangreichen Löscharbeiten vor Ort beschäftigt, um den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist enorm: Erste Schätzungen gehen von rund einer Million Euro aus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.