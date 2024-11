04.11.2024 09:27 Feuerwehr im Großeinsatz: Einfamilienhaus bei Berlin abgebrannt

Von Thorsten Meiritz

Neuenhagen (Märkisch-Oderland) - Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Neuenhagen, am östlichen Stadtrand von Berlin, ausrücken. Die Brandbekämpfer haben sich über den Balkon Zugang zu dem brennenden Haus verschafft. © Thomas Peise Die Brandbekämpfer wurden gegen 15.15 Uhr in den Otto-Schmidt-Ring gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Feuer ist niemand verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Bewohner nicht zu Hause gewesen sein, als der Brand ausbrach. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Das komplette Ausbrennen konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, sodass das Haus unbewohnbar ist. Feuerwehreinsätze Busfahrer will losfahren, da schlagen Flammen aus dem Heck Nach ersten Schätzungen soll sich der entstandene Sachschaden in sechsstelliger Höhe bewegen. Die Rauchwolke über der Siedlung bei Berlin ist weithin sichtbar gewesen. © Thomas Peise Wie das Feuer in dem Einfamilienhaus ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: Thomas Peise