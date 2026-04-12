Feuerwehr im Großeinsatz: Flammen greifen von Hecke auf Haus über

Bremen - Feuer in Hecke sorgt für Hausbrand: Die Feuerwehr war am Samstag in Bremen im Großeinsatz.

Die Feuerwehrleute kämpften sowohl von innen als auch außen gegen die Flammen an. © Nonstopnews

Gegen 15.40 Uhr wurden die Feuerwehrleute in den Stadtteil Horn-Lehne gerufen, teilte die Feuerwehr Bremen mit. Eine große Hecke hatte Feuer gefangen, die Flammen drohten, direkt auf das nebenan stehende Gebäude überzugreifen.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet: Die Flammen gingen auf einen Anhänger über und zogen in das Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Ein Mann erlitt Verletzungen durch das Feuer.

Er wurde zunächst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.