Feuerwehr im Großeinsatz: Flammen greifen von Hecke auf Haus über
Gegen 15.40 Uhr wurden die Feuerwehrleute in den Stadtteil Horn-Lehne gerufen, teilte die Feuerwehr Bremen mit. Eine große Hecke hatte Feuer gefangen, die Flammen drohten, direkt auf das nebenan stehende Gebäude überzugreifen.
Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet: Die Flammen gingen auf einen Anhänger über und zogen in das Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.
Ein Mann erlitt Verletzungen durch das Feuer.
Er wurde zunächst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz
Währenddessen entwickelte sich ein ausgedehnter Dachstuhlbrand: Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen über zwei Drehleitern von beiden Gebäudeseiten aus sowie vom Inneren heraus.
Nach rund zwei Stunden konnten sie das Feuer unter Kontrolle bringen. Anschließend führten die Feuerwehrleute Nachlöscharbeiten durch, wofür Bereiche des Daches geöffnet werden mussten.
Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.
Titelfoto: Nonstopnews