Große Rauchwolke in Ostsachsen: Mehrfamilienhaus in Flammen

Löbau - Schwarzer Rauch steigt am Samstagmittag über den Löbauer Ortsteil Eiserode (Landkreis Görlitz ) auf - ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen!

Die Flammen schlagen durch das Dach des betroffenen Hauses. © xcitepress/Michael Ritter

Ersten Informationen von vor Ort zufolge sei der Brand zunächst im Inneren des Hauses ausgebrochen.

Doch das Feuer breitete sich aus und schlug wenig später sogar durch das Dach des Gebäudes. Die Rauchwolke ist viele Kilometer weit zu sehen.

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, seien die Rettungskräfte seit 11.33 Uhr vor Ort. Das Gebäude stehe in Vollbrand, wie es am frühen Nachmittag hieß.