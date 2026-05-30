Dachstuhl von Wohnhaus in Flammen: Hitze wird zu Problem für Feuerwehr

Mainz - Rund 70 Einsatzkräfte rückten aus: Das Dach eines Wohnhauses in Mainz stand am Freitagabend in Flammen. Die Brandbekämpfer wurde durch die hochsommerlich anmutenden Temperaturen besonders gefordert.

Alarm am Freitagabend in der Straße "Am Großberg" in Mainz-Weisenau: Der Dachstuhl eines Wohnhauses brannte. © 5VISION.NEWS

Der Dachstuhlbrand brach gegen 18.24 Uhr in der Straße "Am Großberg" im Stadtteil Weisenau aus, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte.

Nach der Alarmierung rückte demnach umgehend ein Großaufgebot aus. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachbereich der linken Doppelhaus-Hälfte", ergänzte ein Sprecher. Zudem hatte sich bereits dichter Rauch in dem Wohnhaus ausgebreitet.

Drei Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden "durch den Rettungsdienst vorsorglich medizinisch betreut", hieß es weiter.

Unterdessen gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Während zahlreiche Kräfte von außen agierten, drangen 16 Brandbekämpfer "unter schwerem Atemschutz" in das Gebäude ein und unterstützten von dort aus die Löscharbeiten.