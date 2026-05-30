Dachstuhl von Wohnhaus in Flammen: Hitze wird zu Problem für Feuerwehr
Mainz - Rund 70 Einsatzkräfte rückten aus: Das Dach eines Wohnhauses in Mainz stand am Freitagabend in Flammen. Die Brandbekämpfer wurde durch die hochsommerlich anmutenden Temperaturen besonders gefordert.
Der Dachstuhlbrand brach gegen 18.24 Uhr in der Straße "Am Großberg" im Stadtteil Weisenau aus, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte.
Nach der Alarmierung rückte demnach umgehend ein Großaufgebot aus. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachbereich der linken Doppelhaus-Hälfte", ergänzte ein Sprecher. Zudem hatte sich bereits dichter Rauch in dem Wohnhaus ausgebreitet.
Drei Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden "durch den Rettungsdienst vorsorglich medizinisch betreut", hieß es weiter.
Unterdessen gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Während zahlreiche Kräfte von außen agierten, drangen 16 Brandbekämpfer "unter schwerem Atemschutz" in das Gebäude ein und unterstützten von dort aus die Löscharbeiten.
Brand in Mainz-Weisenau: Aufwendige Nachlöscharbeiten bis in die Nacht hinein
"Besonders die hochsommerlichen Temperaturen stellten eine zusätzliche Belastung für die Einsatzkräfte dar", betonte der Sprecher.
Gegen 19.10 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Etwa um 21 Uhr war das Feuer gelöscht.
Es folgten aber aufwendige Nachlöscharbeiten, die sich bis etwa 3 Uhr in der Nacht hinzogen: Zahlreiche Glutnester unter den Dachpfannen sowie in der Dämmung mussten lokalisiert und gezielt gelöscht werden.
"Die linke Haushälfte ist aufgrund des erheblichen Brandrauch- und Wassereintritts derzeit unbewohnbar", hieß es weiter. Die Bewohner kamen bei Freunden und Angehörigen unter.
Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Mainzer Feuerwehr geht aber davon aus, dass das Feuer auf einer Terrasse des Hauses ausbrach und sich von dort auf das Dach ausbreitete.
Titelfoto: 5VISION.NEWS