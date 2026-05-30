Mercedes geht in Flammen auf: Polizei sucht nach möglichen Zeugen

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Ein Mercedes brennt in Wernigerode komplett aus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht mögliche Zeugen.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Am späten Freitagabend ist in Wernigerode (Landkreis Harz) ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Mercedes.
Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Mercedes.  © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, stand der Mercedes in der Großen Dammstraße, als der Wagen Feuer fing. Das Auto wurde durch die Flammen komplett zerstört.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei dabei niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Weitere Details sind derzeit noch unklar.

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Jetzt werden mögliche Zeugen gesucht, die Hinweise geben und zur Aufklärung des Falls beitragen können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 oder über das elektronische Polizeirevier (E-Revier) entgegen.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

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