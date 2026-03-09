Fünf Fahrzeuge brennen bei Autohändler: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Rostock - Großeinsatz für die Feuerwehr ! In der Nacht zu Montag sind in Rostock mehrere Fahrzeuge bei einem Brand zerstört worden. Erst am Vortag hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Rostocker Gebrauchtwagenhandels wurden mehrere Fahrzeuge zerstört. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteile, war das Feuer gegen 2 Uhr in der Nacht in der Rostocker Südstadt auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Erich-Schlesinger-Straße gemeldet worden.

Dort standen nach ersten Erkenntnissen fünf Autos in Brand, die allesamt durch die Flammen zerstört wurden.

Durch die Hitzeentwicklung wurden drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 100.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.