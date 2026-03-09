Vegetationsbrand im Erzgebirge: Feuerwehrmann verletzt
Schönheide - Die anhaltende Trockenheit im Erzgebirge erhöht derzeit das Brandrisiko. Wie schnell ein Brand ausbrechen kann, zeigt auch ein Feuerwehreinsatz am Montag in Schönheide.
Gegen 12.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schönheide und Eibenstock in die Stützengrüner Straße gerufen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, brach dort neben der Fahrbahn aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Vegetation aus.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf einen Unterstand auf einem angrenzenden Grundstück verhindern.
Nur an einem Zaun entstand ein Sachschaden. Zur gesamten Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Erhöhte Waldbrandgefahr in Sachsen
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Über die möglichen Täter ist derzeit noch nichts bekannt. Für die Dauer des Einsatzes war die Stützengrüner Straße etwa eine Stunde lang voll gesperrt.
Die ungewöhnlich warmen und anhaltend trockenen Frühlingstage treiben die Waldbrandgefahr in Sachsen auf ein alarmierendes Niveau. Für das Erzgebirge gilt derzeit Stufe 3 (mittlere Gefahr), im Landkreis Görlitz im Moment sogar Stufe 4 (hohe Gefahr).
Die Polizei weist darauf hin, aufgrund der trockenen Gegebenheiten sehr achtsam mit offenem Feuer in der Natur umzugehen.
Titelfoto: Niko Mutschmann