Vegetationsbrand im Erzgebirge: Feuerwehrmann verletzt

Schönheide - Die anhaltende Trockenheit im Erzgebirge erhöht derzeit das Brandrisiko. Wie schnell ein Brand ausbrechen kann, zeigt auch ein Feuerwehreinsatz am Montag in Schönheide.

Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern. © Niko Mutschmann

Gegen 12.20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schönheide und Eibenstock in die Stützengrüner Straße gerufen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, brach dort neben der Fahrbahn aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Vegetation aus.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf einen Unterstand auf einem angrenzenden Grundstück verhindern.

Nur an einem Zaun entstand ein Sachschaden. Zur gesamten Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.