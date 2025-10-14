 624

Feuerwehr im Großeinsatz: Lagerhalle mit Oldtimern brennt nieder

Im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht eine Lagerhalle mit Autos, darunter Oldtimern, in Brand geraten. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Von Jonas-Erik Schmidt

Much (Nordrhein-Westfalen) - Eine Lagerhalle mit Oldtimern ist in Much im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten.

Ein Großbrand in Much hat eine komplette Lagerhalle zerstört.  © Sascha Thelen/dpa

Das Feuer wurde in der Nacht zum Dienstag gegen zwei Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Gebäude habe es sich um eine Lagerhalle zur landwirtschaftlichen Nutzung gehandelt.

Den Angaben zufolge sei die Halle auch für Autos genutzt worden, darunter Oldtimer.

Die Feuerwehr war mit einigen Einsatzkräften vor Ort.  © Bildmontage: Sascha Thelen/dpa

Die Feuerwehr brachte den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle, war aber auch am frühen Morgen noch am Einsatzort. Brandursache und Sachschaden waren zunächst unklar.

