Feuerwehr im Großeinsatz: Lagerhalle mit Oldtimern brennt nieder
Von Jonas-Erik Schmidt
Much (Nordrhein-Westfalen) - Eine Lagerhalle mit Oldtimern ist in Much im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten.
Das Feuer wurde in der Nacht zum Dienstag gegen zwei Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte.
Bei dem Gebäude habe es sich um eine Lagerhalle zur landwirtschaftlichen Nutzung gehandelt.
Den Angaben zufolge sei die Halle auch für Autos genutzt worden, darunter Oldtimer.
Die Feuerwehr brachte den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle, war aber auch am frühen Morgen noch am Einsatzort. Brandursache und Sachschaden waren zunächst unklar.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa