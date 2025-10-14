Feuerwehr im Großeinsatz: Lagerhalle mit Oldtimern brennt nieder

Much ( Nordrhein-Westfalen ) - Eine Lagerhalle mit Oldtimern ist in Much im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten.

Ein Großbrand in Much hat eine komplette Lagerhalle zerstört. © Sascha Thelen/dpa

Das Feuer wurde in der Nacht zum Dienstag gegen zwei Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Gebäude habe es sich um eine Lagerhalle zur landwirtschaftlichen Nutzung gehandelt.

Den Angaben zufolge sei die Halle auch für Autos genutzt worden, darunter Oldtimer.