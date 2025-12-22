Feuerwehr im Großeinsatz: Mann lebensgefährlich verletzt aus Wohnung gerettet

Hof - Montagmittag zog plötzlich aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße in Hof dicker Rauch. Sofort rückten alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr an.

Die Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer. © NEWS5 / Frank Mertel

Gegen 11.30 Uhr bemerkten Nachbarn das Feuer. Ein Mann befand sich in der völlig verqualmten Wohnung und wurde dort von der Feuerwehr bewusstlos aufgefunden.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann aus der Wohnung befreien, er erlitt durch das Feuer lebensbedrohliche Verbrennungen und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Die Flammen konnten gelöscht werden, die Brandursache ist laut Polizei aber noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.