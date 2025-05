Großbrand in NRW: Feuerwehr muss Stadtgebiet sichern

Wipperfürth - Am Montag gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr Wipperfürth zu einem großen Lagerhallenbrand gerufen. Erst nach sechs Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Alles in Kürze

Um sich ein Bild von der Gefahrenlage vor Ort zu machen, setzte die Feuerwehr eine Wärmebildkamera ein. © Feuerwehr Wipperfürth

Der Brand der Lagerhalle hat sich in der Straße "Alte Papiermühle Hämmern" abgespielt, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete.

Den Einsatzkräften wurde der Ernst der Lage vor Ort schnell klar - denn schon von Weitem seien die grauen Rauchwolken und das Feuer zu sehen gewesen.

Zuvor hatten Mitarbeiter der Produktionslagerhalle im Industriegebiet die Flammen bemerkt und die Feuerwehr kontaktiert.

Diese entsandte sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften unter dem Stichwort "B3G, Lagerhallenbrand" - was so viel bedeutet wie: ein größerer Brand, der auch Menschenleben gefährden könnte.

Vor Ort zeichnete sich dann ein finsteres Bild ab. Die Gefahrenlage wurde auf "Brand 4 Gebäude" erhöht und somit wurden nahezu alle Einheiten der Feuerwehr zum Einsatzort alarmiert.