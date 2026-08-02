Feuerwehr im Großeinsatz: Über 80.000 Hektar brennen, Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Bergheim ( Nordrhein-Westfalen ) - Mehr als 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen einen ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand im Rhein-Erft-Kreis.

In Bergheim bekämpft die Feuerwehr einen ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand. © Feuerwehr Bergheim

Es brenne entlang der Landstraße 91 zwischen Oberaußem und der Glessener Höhe, teilte die Feuerwehr Bergheim mit.

"Nach ersten Drohnenauswertungen sind bislang rund 81.500 Quadratmeter Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen betroffen."

Während der Brand auf der Seite Oberaußem mittlerweile unter Kontrolle sei und es dort umfangreiche Nachlöscharbeiten gebe, dauerten die Löscharbeiten auf der gegenüberliegenden Seite an, hieß es. Die Einsatzdauer sei noch nicht absehbar.

Die Feuerwehr ist seit kurz nach 15 Uhr am Brandort. Das Feuer entstand den Angaben zufolge zunächst im Bereich des Hallerhofs auf der Rückseite der Bahnlinie des RWE.

Dann sprangen die Flammen auf die gegenüberliegende Seite in Richtung Quadrath-Ichendorf über.