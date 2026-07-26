Feuerwehr löscht Böschungsbrand an Bahnstrecke

Neuss - In Neuss musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Einsatz an die Bahngleise an der Daimlerstraße ausrücken.

Auf rund 150 Metern brannte die Böschung entlang der Bahnstrecke an der Daimlerstraße in Neuss. © Feuerwehr Neuss

Wie die Floriansjünger am Sonntag mitteilen, ging um 19.22 Uhr der Alarm ein: Demnach war es zu einem Vegetationsbrand entlang der Bahnstrecke gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Auf rund 150 Metern brannte die Böschung. Zudem hatten die Flammen bereits auf ein angrenzendes Feld übergegriffen. Aufgrund der Trockenheit befürchtete die Feuerwehr zudem ein weiteres Ausbreiten.

Umgehend wurde daher die Brandbekämpfung von mehreren Seiten eingeleitet. Mithilfe von Strahlrohren konnte die Lage schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden, teilen die Einsatzkräfte weiter mit.