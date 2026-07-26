Feuerwehr rettet 86-Jährige aus brennendem Haus: 700.000 Euro Schaden

Welzheim - Bei einem Wohnhausbrand in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) sind eine 86-jährige Bewohnerin schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr rettete eine Seniorin aus ihrem brennenden Haus. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die 86-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Zwei weitere Bewohner und zwei Ersthelfer sowie ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

Das Feuer brach nach Polizeiangaben auf der Terrasse des Einfamilienhauses aus und griff dann auf das gesamte Gebäude über.