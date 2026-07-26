Landmaschine geht plötzlich in Flammen auf: Feuer breitet sich auf sächsischem Feld aus

Wieso die Maschine in Brand geraten war, ist noch unklar. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Eine Ballenpresse war laut TAG24-Informationen gerade auf einem Feld zwischen Seidewitz (Ortsteil von Grimma) und Tanndorf (Ortsteil von Colditz) zu Gange, als die Maschine plötzlich in Flammen aufging.

Wie Einsatzleiter Rico Schneider von der Feuerwehr Zschoppach zu einem TAG24-Reporter sagte, stand das Gerät in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen.

Das Feuer breitete sich rasant auf einer Fläche von rund drei Hektar aus und drohte auf eine angrenzende Waldfläche überzugreifen.

Die Kräfte aus Zschoppach und weiteren Ortschaften der Stadt Grimma sowie Feuerwehren aus der Gemeinde Colditz schafften es, den Brand einzudämmen und schließlich vollständig zu löschen. Landwirte sollen zusätzlich mit ihrer Technik unterstützt haben.