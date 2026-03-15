Feuerwehr löscht brennendes Auto: Anwohner attackiert Retter mit Flasche!

Neuruppin - Die Flammen eines brennenden Autos drohten am Samstag auf eine Obdachlosenunterkunft in Neuruppin überzugreifen. Während die Feuerwehr die Lage rettete, attackierte ein betrunkener Anwohner die Einsatzkräfte.

Der brennende Pkw stand auf dem Hinterhof eines Autohauses. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Gegen 19.15 Uhr stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Wittstocker Allee ein blauer Wagen im Hinterhof in Flammen.

Dadurch zog dichter Qualm bedrohlich auf das Nachbargebäude zu, das als Obdachlosenunterkunft genutzt wird. Die Einsatzkräfte verhinderten jedoch, dass die Flammen auf Bäume und eine Garage übergriffen.

Doch der Einsatz bekam eine brisante Wendung: Ein stark alkoholisierter Anwohner aus der Gerhart-Hauptmann-Straße begann, die Feuerwehrleute von seinem Balkon aus zu beschimpfen.

Kurz darauf eskalierte die Situation! Der Mann suchte die direkte Konfrontation, beschimpfte die Feuerwehr und schleuderte schließlich eine Flasche auf die Retter.