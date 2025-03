Feuerwehr mit Großeinsatz: Ehemaliges Seniorenheim in Flammen

Herdecke - Feuer-Alarm im Ruhrgebiet! In der Nacht zu Sonntag brannte ein ehemaliges Seniorenheim in Herdecke. Erst nach rund sieben Stunden ertönte der Funkspruch "Feuer aus".

Nach etwa einer halben Stunde meldete der Einsatzleiter "Feuer in Gewalt". Damit war es aber noch nicht getan. Im Dachbereich mussten Glutnester mit Motorsägen freigelegt werden. Erst gegen 8.30 Uhr konnte vollständige Entwarnung gegeben werden.

Die Einsatzkräfte machten sich sofort ans Löschen, setzten über eine Drehleiter einen sogenannten "Fensterimpuls" ab, um die Flammen in Schach zu halten. Weil die Brandmeldeanlage des Heims kaputt war, mussten sich einige Kameraden zudem gewaltsam Zugang ins Innere des Gebäudes verschaffen.

Gemeldet wurde, dass das leerstehende Altenheim am Kirchender Dorfweg brennen soll. Vor Ort bekamen die Kameraden das ganze Ausmaß zu Gesicht: Flammen schlugen aus dem zweiten Obergeschoss, hatten bereits auf den hölzernen Dachstuhl übergegriffen. Ein Wohnraum brannte in voller Ausdehnung.

Zunächst schien die Einsatzlage harmlos. Wie die Feuerwehr Herdecke mitteilte, seien 1.22 Uhr brennende Papiercontainer am Westender Weg gemeldet worden. Nur drei Minuten später folgte Notruf auf Notruf!

Insgesamt waren drei Löschzüge der Feuerwehren Herdecke, Wetter (Ruhr) und Witten im Einsatz. © Feuerwehr Herdecke

Die Feuerwehr bezeichnete den Einsatz als "außergewöhnlich". Vor allem deshalb, weil sich Rauch auf alle drei Etagen des früheren Altenheims ausgebreitet hatte. Das Gebäude sei schließlich mit Hochleistungslüftern entraucht worden.

Besonders heikel: ein angrenzender Gebäudetrakt war noch bewohnt. Außer einem Feuerwehrmann und einem beschädigten Einsatzwagen sei aber niemand verletzt worden.

Das Technische Hilfswerk sichert seit dem frühen Morgen die Einsatzstelle. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. "Es gebe deutliche Hinweise auf Brandstiftung", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur.

Parallel zum Brand im Seniorenheim kümmerten sich die Löschteams um die lodernden Container im Stadtgebiet. Insgesamt standen vier Container am Westender Weg in Flammen, an der Grundschule Hugo Knauer brannten mehrere Müllboxen.

Erstmeldung 16. März, 16.52 Uhr. Aktualisiert um 18.20 Uhr.