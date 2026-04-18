Einfamilienhaus in Flammen: Zwei Männer verletzt in Klinik, immenser Schaden

Kassel/Felsberg - Ein Einfamilienhaus geriet in Brand: Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, wurden zwei Männer verletzt. Die Brandruine ist unbewohnbar und einsturzgefährdet.

Wohnhaus-Brand in Felsberg bei Kassel: Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, doch das Gebäude wurde schwer beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Das Feuer brach am Freitag gegen 17.20 Uhr in der nordhessischen Stadt Felsberg südwestlich von Kassel aus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand das Gebäude bereits im Vollbrand, als erste Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Straße "Im Kirschgarten" eintrafen.

Der 75-jährige Bewohner des Hauses hatte zuvor vergeblich versucht, zusammen mithilfe herbeigeeilter Nachbarn das Feuer zu löschen.

"Bei den Löschversuchen wurden ein 46-Jähriger und ein 43-jähriger Nachbar durch Rauchgas leicht verletzt", ergänzte ein Sprecher.

"Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, der 75-jährige Hausbewohner blieb unverletzt", hieß es weiter.