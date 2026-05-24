Feuerwehr neun Stunden wegen Großbrand gefordert: Qualm kilometerweit zu sehen
Stößen - Dutzende Feuerwehrleute waren von Samstagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags bei einem Großbrand im Burgenlandkreis im Einsatz.
Nach Angaben der Polizei brach der Brand gegen 16 Uhr in einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände eines Dreiseitenhofs in Stößen aus.
Da sich das Feuer innerhalb kurzer Zeit ausbreitete, wurden mehrere Ortsfeuerwehren nachalarmiert. Insgesamt dauerte der Löscheinsatz rund neun Stunden, verletzt wurde niemand.
Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Den entstandenen Sachschaden schätzt sie auf einen sechsstelligen Betrag.
Über Warn-Apps wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Der Qualm vom Dreiseitenhof war am Samstag kilometerweit zu sehen gewesen.
Titelfoto: Montage Facebook/Feuerwehr Bad Kösen