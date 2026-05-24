Feuerwehr neun Stunden wegen Großbrand gefordert: Qualm kilometerweit zu sehen

Stößen - Dutzende Feuerwehrleute waren von Samstagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags bei einem Großbrand im Burgenlandkreis im Einsatz.

Die Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. © Montage Facebook/Feuerwehr Bad Kösen

Nach Angaben der Polizei brach der Brand gegen 16 Uhr in einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände eines Dreiseitenhofs in Stößen aus.

Da sich das Feuer innerhalb kurzer Zeit ausbreitete, wurden mehrere Ortsfeuerwehren nachalarmiert. Insgesamt dauerte der Löscheinsatz rund neun Stunden, verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Den entstandenen Sachschaden schätzt sie auf einen sechsstelligen Betrag.