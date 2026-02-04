Flammen dringen aus Fenster: Brand in Haus sorgt für dreistündigen Einsatz

Gevelsberg - Flammen loderten am späten Mittwochabend aus einem Einfamilienhaus in Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet (Ennepe-Ruhr-Kreis).

In Gevelsberg ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. © Feuerwehr Gevelsberg

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zu einem gemeldeten Brand in der Breslauer Straße gerufen.

Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen in dem Haus befinden, weshalb eine Alarmstufenerhöhung angeordnet wurde.

Beim Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um ein voll entwickeltes Feuer in einem Einfamilienhaus handelte, bei dem schon Flammen aus dem Fenster drangen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich glücklicherweise aber keine Menschen mehr in dem Gebäude.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet, schnell konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.