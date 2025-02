17.02.2025 15:42 Feuerwehr rettet schwer verletzten Arbeiter aus sechs Meter tiefem Klärwerk-Schacht

Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wiesbaden: Ein Arbeiter ist bei Rückbauarbeiten in einem Klärwerk in einen sechs Meter tiefen Schacht gestürzt.

Von Marc Thomé

Wiesbaden - In Wiesbaden ist am heutigen Montagvormittag ein Bauarbeiter in einen sechs Meter tiefen Schacht gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Feuerwehr rettete den schwer verletzten Arbeiter aus dem sechs Meter tiefen Schacht. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco Die Höhenretter der Wiesbadener Feuerwehr mussten den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Passiert ist das Unglück auf dem Gelände eines Klärwerks im Stadtteil Biebrich. Hier war der Mann mit Rückbauarbeiten beschäftigt, als er in den Schacht stürzte. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, hatten sich die Einsatzkräfte nach ihrer Ankunft zunächst mit tragbaren Leitern Zugang zu dem Schacht verschafft, um den Schwerverletzten medizinisch versorgen zu können. Dann sei der Mann in einer Schleifkorbtrage mithilfe eines Flaschenzugs aus dem Schacht gehoben worden. Anschließend wurde er in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert.

Titelfoto: 123RF/rioblanco