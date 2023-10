01.10.2023 19:43 Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Kellerbrand aus und steht vor einem Rätsel

In Pulheim kam es Sonntagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte an und nahm sich dem Vorfall an.

Von Maurice Hossinger

Pulheim - Im Kölner Vorort Pulheim hat es am heutigen Sonntagnachmittag eine extreme Rauchentwicklung in einem Keller eines Einfamilienhauses gegeben. Verletzt wurde niemand. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag zum vermeintlichen Kellerbrand aus. © Feuerwehr Pulheim Schon während des Eintreffens der Rettungskräfte, so hieß es von der Feuerwehr, sei ihnen starker Rauch aus dem betroffenen Kellerraum entgegengekommen. Der Hausbewohner gab an, kurz zuvor die hausinterne Heizungsanlage ausgeschaltet zu haben. Innerhalb weniger Minuten verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zum Keller. Dort konnte sie allerdings kein Feuer feststellen, wurde mitgeteilt. Feuerwehreinsätze Feuer in Gewerbegebiet: Warnung wegen Rauchentwicklung Statt einen möglichen Brand zu löschen, sorgten die Einsatzkräfte mithilfe des Einsatzes von Lüftungsgeräten für klare Luft. Der Einsatz wurde nach rund einer Stunde wieder beendet. © Feuerwehr Pulheim Nach rund einer Stunde konnte der Einsatzort wieder verlassen werden. Die Heizungsanlage durfte der Bewohner erst nach der Sichtung eines Fachmanns wieder in Betrieb nehmen. Noch ist unklar, was genau den starken Rauch verursacht haben könnte.

Titelfoto: Feuerwehr Pulheim