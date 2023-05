Feuerwehr soll Tresor aus Teich bergen, dann nimmt der Fall eine schockierende Wendung

Die Aluminiumkiste schwamm im "Mandelteich" in Trumau. © Freiwillige Feuerwehr Trumau

Wie die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Trumau in Österreich jetzt mitteilten, mussten sie bereits in der vergangenen Woche zu einem Teich ausrücken, in dem eine Metallkiste schwamm.

Ein Mitarbeiter der Marktgemeinde entdeckte den Tresor am Donnerstag. Nach "Rücksprache und Lageerkundung" begannen die Feuerwehrleute mit der Bergung, wie sie erklärten.

Ein Kamerad stieg dafür zuerst in eine Wathose und daraufhin ins kühle Nass. Dabei wurde er mit einem Seil gesichert. Erst in der Mitte des "Mandelteiches" angekommen, erreichte der Floriansjünger den Tresor und konnte ihn sodann an Land bringen.

Die Feuerwehr erklärte in ihrer Mitteilung weiter: "Nach erfolgreicher Bergung wurde die Kiste mit Gewalt geöffnet." Auf Fotos ist zu sehen, was sie damit meinen: Während ein Kamerad mittels Spitzhacke versucht, den Deckel von den Seitenwänden zu trennen, prügelt ein anderer mit einer Axt auf die Kiste ein.

Als der Tresor leicht geöffnet war, setzte schließlich ein dritter Feuerwehrmann den mechanischen Spreizer an, woraufhin sich die offenbar in die Jahre gekommene Truhe öffnete.