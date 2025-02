01.02.2025 09:46 Feuerwehreinsätze im Erzgebirge: Müll in Flammen, Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In Zwönitz (Erzgebirge) musste die Feuerwehr am Freitag gleich zweimal ausrücken. Ein Mülltonnenbrand und ein Feuer in einem Keller beschäftigten die Kameraden.

Von Julian Winkler

Zwönitz - Zwei Feuerwehreinsätze an einem Abend in Zwönitz (Erzgebirge): Die Kameraden mussten zunächst eine brennende Mülltonne löschen, anschließend rückten die Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand aus. Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zu einem Kellerbrand in Zwönitz aus. In einem Mehrfamilienhaus an der Lessingstraße drang Rauch aus dem Keller. © André März Am Freitag gegen 21.12 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wiesenstraße gerufen. Zunächst meldete die Leitstelle einen Lagerhallenbrand. "Bei unserer Ankunft konnte die Einsatzmeldung jedoch nicht bestätigt werden", heißt es. Stattdessen fanden die Feuerwehrleute einen brennenden Mülleimer vor. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Doch nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr gegen 22.20 Uhr erneut zu einem Einsatz in Zwönitz gerufen. Diesmal brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Feuerwehreinsätze Brand in Gärtnerei: Feuerwehr im Großeinsatz - Auch Mitarbeiter kämpfen gegen Flammen Schnell konnten die Kameraden die Brand lokalisieren: Das Feuer drang aus dem Keller. Glücklicherweise waren die Flammen bereits gelöscht. Wie es zum Kellerbrand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

