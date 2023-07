Feuerwehreinsätze im Vogtland: Mann bei Brand in Lagerhalle verletzt

Markneukirchen/Lengenfeld - Im Vogtland haben am Freitag zwei Hallen gebrannt, in Markneukirchen und in Lengenfeld.

In Lengenfeld brannte es in einer Halle des ehemaligen Kunststeinwerks in der Polenzstraße. © David Rötzschke

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brannte im Markneukirchener Ortsteil Raun eine landwirtschaftliche Lagerhalle an der Dorfstraße. Das Feuer war gegen 13.20 Uhr ausgebrochen.

"Beim Versuch, landwirtschaftliches Gerät aus der Halle zu bergen, verletzte sich der 64-jährige Eigentümer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen", so ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehren aus Bad Brambach, Adorf und Schöneck waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 250.000 Euro.

Kurz nach 21 Uhr am Freitagabend mussten die Feuerwehren im Vogtland zu einem erneuten Brand ausrücken. In Lengenfeld war in einer Halle des ehemaligen Kunststeinwerks ein Feuer ausgebrochen. Unbekannte hatten vermutlich Unrat und Sperrmüll in der Halle angezündet.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Untersuchungen zur genauen Brandursache laufen.