Feuerwehreinsätze in Stendal: Mehrere Fahrzeuge brennen vollständig aus!

Der ausgebrannte Volkswagen nach den Löscharbeiten. © Polizeirevier Stendal

Zum ersten Brand kam es laut Angaben der Polizei, als eine 19-Jährige mit ihren Suzuki auf der Landstraße zwischen Kossebau und Heiligenfelde unterwegs war.

Die Fahrerin gab an, dass während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang. Sie hielt das Fahrzeug an, bevor es wenig später in Vollbrand geriet. Die junge Frau schaffte es glücklicherweise noch rechtzeitig, aus dem Fahrzeug zu flüchten.

Beim zweiten Vorfall geriet ein geparkter VW aus bislang ungeklärter Ursache in der Albert-Einstein-Straße in Vollbrand.

In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.