Feuerwehreinsatz auf Parkdeck: Audi in Brand geraten
Freiberg - In Freiberg brannte am Freitagnachmittag ein Audi auf einem Parkdeck.
Gegen 16.30 Uhr musste die Feuerwehr in die Frauensteiner Straße ausrücken, weil dort aus noch ungeklärter Ursache ein Audi auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses brannte.
Das Feuer war im hinteren Bereich des Autos ausgebrochen.
Durch den schnellen Löscheinsatz konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden. Zu Verletzten ist nichts bekannt.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich