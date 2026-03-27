Feuerwehreinsatz auf Parkdeck: Audi in Brand geraten

Freiberg - In Freiberg brannte am Freitagnachmittag ein Audi auf einem Parkdeck.

Auf einem Parkdeck in Freiberg war ein Audi in Brand geraten. © Marcel Schlenkrich

Gegen 16.30 Uhr musste die Feuerwehr in die Frauensteiner Straße ausrücken, weil dort aus noch ungeklärter Ursache ein Audi auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses brannte.

Das Feuer war im hinteren Bereich des Autos ausgebrochen.