Feuerwehreinsatz auf Parkdeck: Audi in Brand geraten

In Freiberg brannte am Freitagnachmittag ein Audi auf einem Parkdeck.

Von Claudia Ziems

Freiberg - In Freiberg brannte am Freitagnachmittag ein Audi auf einem Parkdeck.

Auf einem Parkdeck in Freiberg war ein Audi in Brand geraten.
Auf einem Parkdeck in Freiberg war ein Audi in Brand geraten.  © Marcel Schlenkrich

Gegen 16.30 Uhr musste die Feuerwehr in die Frauensteiner Straße ausrücken, weil dort aus noch ungeklärter Ursache ein Audi auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses brannte.

Das Feuer war im hinteren Bereich des Autos ausgebrochen.

Durch den schnellen Löscheinsatz konnte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden. Zu Verletzten ist nichts bekannt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich

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