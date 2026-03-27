Weimarer Land: Brennende Heizdecke macht Haus unbewohnbar

Klettbach (Weimarer Land) - In den frühen Freitagmorgenstunden ist es in einem Mehrfamilienhaus in Klettbach bei Weimar zu einem Brand gekommen.

Nach dem Brand durch eine defekte Heizdecke ist ein Mehrfamilienhaus in Klettbach derzeit unbewohnbar. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet eine Heizdecke im Wohnzimmer aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Eine Frau, die sich im Schlafzimmer befand, wurde durch einen Rauchmelder geweckt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Sie warnte außerdem die anderen Hausbewohner, die das Gebäude ebenfalls rechtzeitig verlassen konnten. Die Feuerwehr rückte an und begann sofort mit den Löscharbeiten.

Da das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner aufgrund der niedrigen Außentemperaturen zunächst in der Feuerwache untergebracht.