Feuerwehr glaubt, sie rettet Schwalbe: Am Einsatz-Ende wird klar, was es wirklich war

Bautzen - Vergangenen Sommer wurde die Bautzner Berufsfeuerwehr zu einem ganz speziellen Einsatz gerufen: Ein Vogel hatte sich im Dachbereich des Kornmarkt-Centers verfangen . Die Kameraden dachten zunächst, es handele sich um eine Schwalbe. Erst am Ende des Einsatzes wurde klar, dass ihre Annahme falsch war.

Die Schwalbe, die sich als Mauersegler entpuppte, konnte durch die Kameraden gerettet werden. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

In einer aktuellen Folge von "112 - Feuerwehr im Einsatz" erklärt Truppmann Vincent Barwick (26), dass ein Kollege auf der Wache die Einsatzkräfte wenig später erleuchtete: "Er hatte uns erzählt, dass es ein größerer Vogel, ein Mauersegler, war. Das war für uns natürlich schon ein bisschen lustig, weil wir alle dachten, es wäre eine Schwalbe gewesen."

Doch nicht nur aufgrund des kleinen Irrtums war der Einsatz den Bautznern in Erinnerung geblieben.

Tierische Rettungsaktionen sind für die Feuerwehrleute immer etwas ganz besonderes. "Ich selber bin auch ein großer Tierliebhaber, deshalb geht einem das immer sehr ans Herz", erzählt der 26-Jährige.

Anfang Juni hatte der Chef des Einkaufscenters den Notruf gewählt und die Brandschützer um Hilfe gebeten.