Feuerwehr glaubt, sie rettet Schwalbe: Am Einsatz-Ende wird klar, was es wirklich war
Bautzen - Vergangenen Sommer wurde die Bautzner Berufsfeuerwehr zu einem ganz speziellen Einsatz gerufen: Ein Vogel hatte sich im Dachbereich des Kornmarkt-Centers verfangen. Die Kameraden dachten zunächst, es handele sich um eine Schwalbe. Erst am Ende des Einsatzes wurde klar, dass ihre Annahme falsch war.
In einer aktuellen Folge von "112 - Feuerwehr im Einsatz" erklärt Truppmann Vincent Barwick (26), dass ein Kollege auf der Wache die Einsatzkräfte wenig später erleuchtete: "Er hatte uns erzählt, dass es ein größerer Vogel, ein Mauersegler, war. Das war für uns natürlich schon ein bisschen lustig, weil wir alle dachten, es wäre eine Schwalbe gewesen."
Doch nicht nur aufgrund des kleinen Irrtums war der Einsatz den Bautznern in Erinnerung geblieben.
Tierische Rettungsaktionen sind für die Feuerwehrleute immer etwas ganz besonderes. "Ich selber bin auch ein großer Tierliebhaber, deshalb geht einem das immer sehr ans Herz", erzählt der 26-Jährige.
Anfang Juni hatte der Chef des Einkaufscenters den Notruf gewählt und die Brandschützer um Hilfe gebeten.
Vogel konnte erfolgreich gerettet werden
Vor Ort wurde schnell klar, dass der arme Vogel sich mit seinem Schnabel an einem Faden, der in seinem selbst gebauten Nest hing, verheddert hatte. Um überhaupt an ihn heranzukommen, mussten Barwick und sein Kollege Thomas mit einer Drehleiter zu dem ängstlichen Tier hinauffahren.
Dort konnten die beiden den lauten Piepmatz zügig aus den Fängen der Schnur befreien und ihn in die Freiheit entlassen. "Er ist dann auch sehr schnell losgeflattert und ich habe ihn wegfliegen lassen. Das war ein schönes Gefühl", erinnert sich Barwick zurück.
Und ob Schwalbe oder Mauersegler - die Kameraden der Berufsfeuerwehr haben ihre Mission erfolgreich erfüllt.
Den tierischen Einsatz der Bautzner Wache sowie vieler anderer Feuerwehren seht Ihr in einer neuen Folge "112 - Feuerwehr im Einsatz" auf Joyn oder DMAX.
Titelfoto: Lausitznews.de / Jens Kaczmarek