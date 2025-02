02.02.2025 17:08 704 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Wohnhaus

Am Sonntag wurden die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Antonshöhe und Schwarzenberg zu einem Brand in einem Wohnhaus in Breitenbrunn alarmiert.

Von Claudia Ziems

Breitenbrunn - Feuerwehreinsatz in Breitenbrunn (Erzgebirge) am Sonntagnachmittag! In Breitenbrunn gab es am Sonntag einen Feuerwehreinsatz. © Niko Mutschmann Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Antonshöhe und Schwarzenberg zu einem Wohnhaus am Alten Schulweg gerufen. Dort war aus noch unklarer Ursache ein Brand in einem Zimmer ausgebrochen. Dank des schnellen Löscheinsatzes konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. "Zwei Angriffstrupps waren zur Brandbekämpfung im Einsatz", erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr Breitenbrunn vor Ort. Feuerwehreinsätze Sperrung wegen Feuerwehreinsatz: Supermarkt-Anbau in Flammen, Polizei sucht Zeugen Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens wurde ein Bewohner des Hauses vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen sowie der Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Niko Mutschmann