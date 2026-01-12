Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Gartenlaube abgefackelt

Thalheim - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge in der Nacht zu Montag!

In der Kantstraße fackelte eine Gartenlaube ab. © André März

Gegen 2.15 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kantstraße in Thalheim alarmiert. Dort stand aus noch ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Flammen.

Durch den strengen Frost hatte die Feuerwehr Probleme, eine stabile Wasserversorgung herzustellen, auch Glätte behinderte den Löscheinsatz.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand. Die Gartenlaube wurde durch das Feuer komplett zerstört.