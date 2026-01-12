 915

Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Gartenlaube abgefackelt

Bei Minusgraden musste in der Nacht zum Montag die Feuerwehr zu einem Löscheinsatz in die Kantstraße in Thalheim ausrücken.

Von Claudia Ziems

Thalheim - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge in der Nacht zu Montag!

In der Kantstraße fackelte eine Gartenlaube ab.
Gegen 2.15 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kantstraße in Thalheim alarmiert. Dort stand aus noch ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Flammen.

Durch den strengen Frost hatte die Feuerwehr Probleme, eine stabile Wasserversorgung herzustellen, auch Glätte behinderte den Löscheinsatz.

Verletzt wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand. Die Gartenlaube wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Im Einsatz waren 33 Kameraden der Feuerwehr Thalheim und Gornsdorf, der diensthabende Kreisbrandmeister, die Polizei und ein Rettungswagen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

