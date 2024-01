Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Kirschkernkissen fackelt in Mikrowelle ab

Eibenstock - Ein piepender Rauchmelder hat am Mittwochabend in Eibenstock ( Erzgebirgskreis ) wohl einen schlimmeren Brand verhindert.

Die Überreste des verbrannten Kirschkernkissens. © Niko Mutschmann

Das Gerät sprang in einem Mehrfamilienhaus in der Schneeberger Straße an. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie eine brennende Mikrowelle in der Wohnung fest. Offenbar hatte ein Kirschkernkissen in der Küchenmaschine Feuer gefangen.

Die Kameraden der Feuerwehr brachten die Mikrowelle ins Freie und belüfteten sowohl die Wohnung als auch das Treppenhaus.

Die Mieter waren nicht in der Wohnung. Es gab keine Verletzten.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Während des Feuerwehreinsatzes musste die Schneeberger Straße voll gesperrt werden.