Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Mann soll in Wohnung gezündelt haben

Oelsnitz/Erzg. - In Oelsnitz im Erzgebirge hat in der Nacht zu Dienstag ein Mann (36) offenbar in seiner Wohnung gezündelt. Polizei und Feuerwehr mussten anrücken.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag in die Rudolf-Breitscheid-Straße ausrücken. © André März

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Rudolf-Breitscheid-Straße alarmiert. Dort hatte sich der 36-Jährige in seiner Wohnung eingeschlossen und Müll angezündet.

Einsatzkräfte verschafften sich dann Zutritt zur Wohnung, die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so Schlimmeres verhindern.

Der 36-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus und später, wegen seines psychischen Ausnahmezustands, in eine Fachklinik gebracht. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.