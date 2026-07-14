Erst mutwillig zerstört, dann in Flammen: Polizei ermittelt nach Brand von Imbiss-Pavillon

Blankenburg - Am frühen Dienstagmorgen wurde in Blankenburg ( Harz ) der Pavillon eines Imbisses erst zerstört und brannte dann ab. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Eine unbekannte Person beschädigte die Überdachung zunächst erheblich. © Polizeirevier Harz

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge geriet die Überdachung in der Lerchenbreite gegen 4 Uhr früh in Brand.

Zuvor hatte eine bislang unbekannte Person den Pavillon beschädigt, sodass sämtliche Scheiben zersplitterten und die Tür aus der Fassung gerissen wurde.

Anschließend fing es aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Dieses wurde durch den Einsatz von 22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.