Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Zwei Verletzte bei Kompressorbrand

Stützengrün - Feuerwehreinsatz in Stützengrün ( Erzgebirgskreis ): In einem Stahlbaubetrieb ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen.

In Stützengrün ist es bei einer Stahlbaufirma zu einem Kompressorbrand gekommen. © Niko Mutschmann

Die Rettungskräfte wurden gegen 18.30 Uhr in das Gewerbegebiet an der Lichtenauer Straße gerufen. Wie Björn Leuenberg, Einsatz- und Wehrleiter der Feuerwehr Stützengrün bestätigt, war in dem Betrieb in einem Kompressor ein Feuer ausgebrochen.

Mitarbeiter des Unternehmens hatten bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und mithilfe eines Pulverlöschers eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert. Nach Informationen eines Reporters vor Ort erlitten dabei zwei Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und kontrollierte auch den Lagerbereich, um auszuschließen, dass sich die Flammen doch ausgebreitet hatten. Anschließend wurde die Halle mit Hochleistungslüftern entraucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.