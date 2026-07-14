Verheerender Hausbrand in Aschersleben: Vater rettet schlafende Tochter aus den Flammen

Aschersleben - Am Sonntagnachmittag musste eine vierköpfige Familie in Aschersleben ( Salzlandkreis ) mit ansehen, wie ihr gesamtes Hab und Gut durch ein Feuer zerstört wurde. Ein Vater rettete zudem seine schlafende Tochter aus dem brennenden Haus.

Das Haus wurde nahezu vollständig zerstört. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Westdorf

Kurz vor 13 Uhr wurden die Feuerwehren in und um Aschersleben über das in Flammen stehende Einfamilienhaus informiert. Vor Ort war die Situation zu diesem Zeitpunkt bereits lebensbedrohlich.

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge bemerkte der vierjährige Sohn das Feuer im Erdgeschoss zuerst und machte anschließend seinen Vater darauf aufmerksam, der die Einsatzkräfte alarmierte. Wenig später stand das Haus bereits in Vollbrand.

Ein Teil der Familie begab sich aus dem Haus und in Sicherheit. Es befand sich jedoch noch die achtjährige Tochter schlafend im Haus. Der Vater verlor daher keine weitere Sekunde und rannte trotz Warnung der Feuerwehr zurück in das brennende Heim.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten das Mädchen und ihr heldenhafter Papa im völlig verrauchten Hausflur festgestellt und ebenfalls in Sicherheit gebracht werden.

Vater und Tochter kamen mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand konnten beide bereits wieder entlassen werden. Weitere verletzte Personen gab es nicht.