Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Mülltonne in Flammen

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu einem Mülltonnenbrand ausrücken.

Dort stand eine große Mülltonne neben der Bushaltestelle in Flammen.

Auch in Schwarzenberg kam es zu einem Mülltonnenbrand. Hier war laut Polizei bereits am Sonntag im Raschauer Weg eine Mülltonne in Brand geraten.

Die Mülltonne stand in einem Holzverschlag direkt an einem Wohnhaus. Ein Übergreifen des Brandes auf das Haus konnte verhindert werden.

Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandentstehung.