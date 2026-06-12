Großeinsatz! Einfamilienhaus im Norden lichterloh in Flammen

Hemslingen - Alarm für die Feuerwehr ! Am Freitag hat ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Hemslingen ( Niedersachsen ) gebrannt. Es wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg mitteilte, stand das Gebäude beim Eintreffen der ersten alarmierten Kräfte bereits in Vollbrand - große Flammen loderten auf und sorgten für eine dichte Rauchentwicklung.

Mit vereinten Kräften gelang es den Kameraden, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das Einfamilienhaus brannte allerdings bis auf die Grundmauern nieder.

Nach derzeitigem Stand werden die Einsatzkräfte noch mehrere Stunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein und das Gebäude auf versteckte Glutnester kontrollieren müssen.